Escursioni, tour in bici ma non solo: tante iniziative per scoprire il parco delle Prealpi Giulie

In arrivo tante iniziative per scoprire il Parco naturale delle Prealpi Giulie.

Si chiama Naturalmente Giulie la serie di iniziatiche che, a partire dal mese di aprile proporrà escursioni, tour in bici, attività per famiglie ed esperienze per tutti lungo i sentieri del Parco naturale delle Prealpi Giulie e della Riserva della Biosfera delle Alpi Giulie.

La Riserva di Biosfera Alpi Giulie Italiane è un’area di oltre 700 kmq, crocevia di natura e cultura, ricchissima di specie, habitat e paesaggi. Nata su iniziativa del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie comprende il territorio di 11 Comuni del territorio montano del Friuli Venezia Giulia: Artegna, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, Montenars, Resia, Resiutta, Taipana e Venzone.

Questo territorio, risvegliatosi dal freddo dell’inverno, si appresta ad accogliere nel miglior modo possibile gli amanti della natura grazie alle molteplici attività organizzate dal Parco: dalle facili passeggiate adatte a tutti alle salite alle cime per i più esperti, attività per famiglie, cicloturismo, forest bathing, speleologia e tanto altro ancora.

Le attività.

Tra le attività in programma un ampio spazio verrà dedicato ai più sportivi. Oltre alle classiche escursioni sono previsti tour in bicicletta e in mountain-bike, anche nella loro versione elettrica. Nel mese di aprile verranno proposte cinque giornate interamente dedicate a lezioni di arrampicata rivolte sia ai principianti assoluti sia per coloro che già hanno esperienza nel climbing e vogliono migliorare la propria tecnica.

Per le famiglie sono previste classiche passeggiate ove il tema della natura, in particolare animali, fiori, alberi e acqua, verrà raccontato “a misura di bambino”, anche attraverso il gioco, strumento didattico per eccellenza. Per i nostri giovani esploratori ci sarà anche l’opportunità di partecipare ad attività laboratoriali, dove potranno imparare i segreti della biologia e delle scienze in maniera divertente. Per i più piccolini (3-6 anni), ci saranno tre appuntamenti per sperimentare lo yoga per bimbi ed esplorare l’ambiente circostante, utilizzando i cinque sensi, creare con le proprie mani e, soprattutto, giocare insieme. Da provare insieme a tutta la famiglia!

Anche quest’anno il Fontanone di Goriuda accoglierà numerosi escursionisti all’interno delle proprie cavità, che potranno esplorare in sicurezza questo affascinante ambiente ipogeo. Oltre a questo classico appuntamento, le opportunità per gli aspiranti speleologi e per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo misterioso mondo saranno molteplici, grazie alle numerose visite in programma per scoprire le grotte e le cavità non solo di Chiusaforte ma anche di altri Comuni della Riserva della Biosfera: Taipana, Lusevera e Moggio Udinese.

Il festival di letture itineranti “Giulie Erranti”.

Novità assoluta di quest’anno sarà il festival di letture itineranti “Giulie Erranti” in programma il 22 e 23 giugno in collaborazione con la Casa Editrice udinese Bottega Errante: un itinerario di due giorni tra l’alta Val Torre e la Valle di Uccea, nei comuni di Lusevera e Resia, lungo il quale i partecipanti incontreranno autori di libri e talvolta ci cammineranno insieme. Si tratta di scrittori che nelle proprie opere raccontano di uomini, montagne e terre di confine. Il festival si chiuderà nella suggestiva cornice di Sella Carnizza ospitando Angelo Floramo, recente vincitore del premio Nonino.

Da non perdere e segnare in agenda il Parkfest 2024, la festa dei parchi dell’arco alpino orientale, giunto quest’anno alla sua 22a edizione. Stand delle aree protette, Escursioni guidate, laboratori e giochi per bambini, forest bathing, un convegno tematico a tema apicoltura e tanto altro, allietato dai canti e dai balli di ben tre nazioni coinvolte, vi aspettano il 26 maggio a Venzone.

Una serie di proposte per vivere a fondo Alpi e Prealpi Giulie, su cui restare aggiornati e informati grazie al sito internet ed ai canali Facebook e Instagram del Parco. Per richiedere maggiori informazioni gli uffici dell’ente Parco sono disponibili via email scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it oppure via telefono al n. 0433 53534.