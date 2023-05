I primi eventi dell’Adunata ad Aquileia, Redipuglia e Gemona

Il programma dell’Adunata previsto per oggi.

Primi eventi per l’Adunata nazionale degli Alpini. La giornata di oggi parte con l’appuntamento alle 10, al cimitero degli eroi di Aquileia, seguito alle 11 dalla visita al Sacrario di Redipuglia

Il legame tra gli alpini e il Friuli Venezia Giulia diventa uno dei temi principali della 94° Adunata, con il ricordo dei sacrifici nella Prima guerra mondiale, unito al terremoto in Friuli 1976. E nel pomeriggio ci si sposterà proprio a Gemona: il primo appuntamento è alle 14 in municipio quando è prevista la consegna benemerenze ad alcune Sezioni per cantieri del Friuli ’76. Alle 15 invece ci sarà l’omaggio al cimitero delle vittime del terremoto 1976 e vittime Covid, visto durante l’emergenza molti morti di Bergamo sono stati cremati proprio a Gemona.

Si proseguirà Piazzale Bertagnolli con l’ omaggio a Franco Bertagnolli, Presidente Ana dal 1972 al 1981, previsto per le 15 e 30. Infine alle 17 e 30 alla Caserma Goi Pantanali si terrà la Messa in commemorazione degli alpini deceduti nel terremoto del 1976