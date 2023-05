Action sbarca in Friuli, nuova apertura a Udine con 20 assunzioni

Nuova apertura per Action a Udine.

Action, la catena di discount non-food più in rapida crescita d’Europa, continua il suo piano di sviluppo in Italia ed entra in Friuli-Venezia Giulia aprendo oggi, 11 maggio, il suo primo punto vendita a Udine in via Este, 27 gestito da uno staff locale di 20 nuovi assunti – tra addetti al negozio, capo negozio e assistente. Con questa nuova apertura salgono a 32 i negozi in Italia di Action, che mira a rafforzare e consolidare ulteriormente il suo progetto di crescita sul mercato italiano.

Nel nuovo store anche i residenti di Udine avranno la possibilità di scoprire la “formula di Action”: circa 6.000 prodotti di qualità suddivisi in 14 diverse categorie (dai giocattoli al fai da te, dagli articoli per la casa al giardinaggio, dalla cura della persona) al prezzo più basso possibile. Action offre un vasto assortimento con 150 nuovi prodotti ogni settimana. Oltre 1.500 referenze costano meno di 1 euro e il prezzo medio di tutti i prodotti è sotto i due euro.

“Siamo molto felici di continuare la nostra crescita in Italia e che sempre più clienti italiani possano scoprire la nostra formula unica” dichiara Philippe Levisse, General Manager Action Italia, che aggiunge: “Quando apriamo i nostri negozi, prestiamo attenzione alla posizione. Un buon accesso al negozio, un comodo parcheggio e la vicinanza al centro città o a un centro commerciale fanno sì che i nostri punti vendita si distinguano come luoghi attraenti, spesso conosciuti e apprezzati dalla clientela”.

Con oltre 2.300 negozi in Europa, Action conta 80.000 dipendenti. In Italia, il numero supera già le 600 unità. Con questa ultima apertura, Action ha creato un totale di 20 posti di lavoro a Udine. Situato in via Este, 27 angolo via Palmanova il punto vendita ha una superficie di 790metri quadrati ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 08:45 alle 20.30 e la domenica dalle 09.00 alle 20.00.

Cos’è Action.

Action è il discount non-food in più rapida crescita in Europa, con una varietà di circa 6.000 prodotti in continuo cambiamento in più di 2.260 negozi in cui gravitano oltre 12 milioni di clienti ogni settimana. Ogni settimana otto milioni di consumatori visitano il sito web di action.com.

Action impiega oltre 65.000 persone di oltre 124 nazionalità diverse che operano in 11 paesi in Europa. Con un assortimento sempre più sorprendente a prezzi più bassi, Action punta sul continuo miglioramento dei propri prodotti sia in termini di qualità che di sostenibilità.