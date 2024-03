L’Agenzia del Demanio del Friuli Venezia Giulia mette in vendita terreni, case e immobili della regione.

L’Agenzia del Demanio ha annunciato la messa in vendita di diverse proprietà statali sparse per tutta la regione del Friuli Venezia Giulia. La diversità delle località, che va da Tarvisio a Latisana, attraversando Pordenone, Maniago, Aviano, Duino Aurisina e Trieste, rende questo annuncio estremamente interessante per coloro che cercano investimenti immobiliari o sviluppo territoriale. Il termine per la presentazione delle offerte alla direzione regionale Fvg dell’Agenzia del Demanio è fissato per le ore 12 del 30 maggio. Le buste saranno aperte il 6 giugno.

Attenzione però: molte di queste proprietà non sono nelle migliori condizioni, con valutazioni che vanno da “mediocre” a “pessimo”. Ma non è detto che alcune di queste proprietà non offrano un potenziale di sviluppo e di investimento significativo.

Gli edifici in vendita.

Tra gli edifici offerti, come riporta Il Gazzettino, spicca l’ex caserma della Guardia di Finanza a Cave del Predil, un edificio di 808 metri quadrati con uno stato di manutenzione definito “mediocre”, proposto a un prezzo di partenza di 196.000 euro. Anche altre ex caserme della Guardia di Finanza sono disponibili per l’acquisto, come quella a Duino Aurisina, con quasi 3.000 metri quadrati offerti a 175.000 euro.

I terreni, invece, offrono una varietà di opportunità, con prezzi che variano da 640 euro a 9.000 euro. Alcuni di essi presentano contratti d’affitto in scadenza o già scaduti, mentre altri sono adiacenti a importanti infrastrutture come le strade principali o le ferrovie.

A Maniago, sono disponibili tre lotti di terreno che una volta erano utilizzati come poligono addestrativo dalla Difesa aeronautica, offerti a un totale di 187.000 euro.

Contesti rurali e agricoli.

È importante sottolineare che molti di questi beni fanno parte di contesti rurali e agricoli, soggetti a vincoli paesaggistici e di tutela ambientale. Tuttavia, ciò non dovrebbe scoraggiare gli acquirenti, ma potrebbe anzi rappresentare un’opportunità per progetti di sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio.

Gli appartamenti in vendita a Latisana e Piancavallo offrono soluzioni abitative a prezzi accessibili, sebbene presentino condizioni non ottimali. Ma per chi è disposto a investire in lavori di ristrutturazione, queste proprietà potrebbero rappresentare un’affare.