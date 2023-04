Gli immobili di Ferrovie dello Stato in vendita in Friuli.

Sono sette, in Friuli, gli immobili di proprietà di Ferrovie dello Stato e di cui la società intende liberarsi; tra essi, quattro sono in area montana e tre, invece, nel capoluogo friulano (cui si aggiunge uno a Trieste).

Partendo da Udine, qui sono tre le strutture in vendita: la prima è una parte dell’ex Officina Manutenzione Rotabili di Via Buttrio, con una superficie di 10.638 metri quadrati di cui 4.820 coperti (8 edifici adibiti a depositi e capannoni); per questo compendio, la società punta soprattutto a metterne in luce la posizione strategica dal punto di vista logistico, dato che si trova vicina alla linea ferroviaria che collega in poche ore Udine con il Nord Europa (via Tarvisio-Villaco) e in direzione Sud con Trieste, Venezia, Cervignano e la rete di porti e interporti regionali. Il prezzo base per presentare un’offerta è di 588 mila euro.

Strettamente collegata a questa è la seconda area in vendita, in via Giulia, anch’essa a destinazione logistico-industriale dato che fa parte del complesso immobiliare dell’ex Officina Manutenzione Rotabili (3.165 metri quadrati di superficie con 1.129 coperti).

La terza area, invece, è il Dopo Lavoro Ferroviario di via Cernaia: 3.700 metri quadrati (di cui 1.510 coperti) composti da un bocciodromo coperto, un’edificio attrezzato a mensa/cinema e un edificio su piano unico attrezzato per attività ricreative. L’area prevede un mix di destinazioni d’uso (residenziale-retail-ricettivo-direzionale-servizi).

Passando alla zona montana, a Pontebba si può acquistare l’ex stazione ferroviaria Fvg Lagllsie San Leopoldo (superficie di 1.185 mq di cui 205 coperti). Nella descrizione, si sottolinea che Pontebba è un centro turistico nel cuore della Valcanale, ben collegato dal punto di vista viabilistico e che il fabbricato di due piani è vicino alla ciclovia Alpe Adria. Sempre nello stesso comune, è in vendita anche l’ex Caserma Polfer di via IV Novembre, vicino al palazzetto del ghiaccio. La struttura è composta da 4 appartamenti da 100 metri quadri con cucina, bagno, soggiorno e due balconi; 1 ufficio, magazzini e soffitta. Il totale è di 1.050 metri quadrati di superficie residenziale su 3.314 complessivi.

A Tarvisio, invece, Ferrovie dello Stato vuole alienare l’ex fabbricato viaggiatori, costituito dall’ex stazione di Camporosso e dall’area di pertinenza, con una superficie residenziale di 200 metri quadrati su una complessiva di mille. Anche in questo caso, si punta soprattutto alla vocazione turistica dell’area. Infine, nella località montana si può acquistare anche l’ex casa alpina, nelle vicinanze della vecchia stazione ferroviaria. L’immobile è situato in una zona caratterizzata da diversi edifici pluripiano al tempo edificati e usati dalle Ferrovie dello Stato (villaggio Bosco Verde), attualmente in parte riqualificati a residenziale ad uso privato, in parte inattivi e in parte ancora in uso alle ferrovie stesse.