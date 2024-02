Festa e musica sullo Zoncolan con il campione Christof Innerhofer

Christof Innerhofer sulle piste del monte Zoncolan.

Una domenica di festa e musica sulle piste da sci del monte Zoncolan con la presenza, come ospite speciale, del campione del mondo di sci alpino Christof Innerhofer.

Sotto una bella nevicata, l’azzurro si è divertito lungo i tracciati del comprensorio montano insieme ad alcuni bambini e turisti, grazie al contest organizzato da PromoTurismoFVG, che ha permesso ad alcuni fortunati di provare il brivido della discesa con il campione, resosi anche disponibile a concedere foto e autografi ai numerosi fan e sciatori presenti nel comprensorio di Ravascletto-Zoncolan.

“Sono ritornato molto volentieri in Friuli Venezia Giulia e sullo Zoncolan in particolare dove, oltre a gareggiare da giovane, vengo spesso con i miei colleghi della squadra nazionale ad allenarmi. Spero di ritornare presto, magari d’estate, per affrontare il Kaiser con la bicicletta”, sono state le parole dell’atleta altoatesino.