Samantha Pinna alla finale regionale di Miss Universe Veneto 2024.

Una friulana vince la fascia di Miss Universe 2024 Veneto: si tratta di Samantha Pinna che, dopo la tappa di sabato scorso, potrà volare direttamente all’ultimo traguardo. Samantha, 32enne di Udine, è cresciuta tra Caorle e Cagliari e dopo gli studi nel capoluogo friulano ha intrapreso una carriera imprenditoriale in ambito sportivo.

E’ stata atleta di body building per la categoria “Bikini fitness”, rappresentando l’Italia e l’America. Samantha ha poi lasciato quel percorso per dedicarsi all’attività di preparatore atletico, terapista posturale e life coach.

All’evento di sabato a Portogruaro hanno partecipato 26 ragazze per contendersi tre fasce per la regionale di fine estate che eleggerà la prima vincitrice che rappresenterà il Veneto alla grande finalissima nazionale. Non solo bellezza ma anche prove importanti prima di sfilare di fronte al numeroso pubblico presente ed essere successivamente giudicate dall’attenta giuria.

Le candidate hanno svolto un colloquio preliminare di presentazione di sè, dei proprio progetti, della loro proiezione futura; i giudici hanno desiderato conoscere oltre all’attitudine anche il loro bagaglio culturale nonché la conoscenza della lingua inglese con una breve conversazione. L’attesa ora è per fine agosto.