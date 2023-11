I friulani? In Italia sono quelli che conoscono meglio l’inglese

I friulani e la conoscenza dell’inglese.

Cala la conoscenza dell’inglese, con un declino accentuato tra i giovani e un aumento del divario di genere: in questo quadro, emerso dall’edizione 2023 dell’Indice di Conoscenza dell’Inglese di Education First, l’Italia vede peggiorare la sua posizione rispetto al 2022; buone notizie, invece, per il Friuli Venezia Giulia che è ai vertici nazionali di questa classifica.

L’Indice è il più ampio rapporto internazionale sulle competenze nella lingua straniera e coinvolge 2,2 milioni di persone (non madrelingua) di 113 Paesi e regioni nel mondo che compilano un test gratuito. A sbaragliare tutti è l’Olanda, seguita da Singapore e Austria in cui la media della popolazione è di alta competenza.

A chiudere la graduatoria, sono Yemen, Tagikistan e Congo con una competenza molto bassa. L’Italia si piazza nella media competenza, con un punteggio di 535 che equivale alla 35esima posizione (a pari merito con la Spagna), dopo Georgia, Bielorussia e Ghana, ma prima della Francia (43esima). Il nostro Paese, però, perde tre posizioni rispetto al 2022.

La nostra regione, però, svetta a livello nazionale: è quella in cui la popolazione ha la migliore competenza, con un punteggio pari a 583, ossia un livello alto (l’anno scorso non era nemmeno tra le prime tre), seguita da Piemonte e Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Veneto. A livello di città, invece, nessuna del Fvg compare nella classifica delle migliori, guidata invece da Padova (poi Bergamo e Brescia).

Il trend a livello nazionale.

In Italia, la competenza in inglese è calata praticamente in tutte le fasce d’età rispetto al 2022, un calo che si fa sentire soprattutto tra le donne che pure fino al 2018 ne avevano di più rispetto agli uomini.