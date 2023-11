Un friulano nella nuova serie Tv Sky Unwanted.

Da oggi 3 novembre è in onda la serie tv Unwanted (Ostaggi del mare) diretta dal regista tedesco Oliver Hirschbiegel e scritta dallo sceneggiatore Stefano Bises, anche creatore della serie che racconta, in otto puntate, la storia di un gruppo di migranti salvati da una nave da crociera.

Unwanted è composta da un cast internazionale tra cui Marco Bocci, Denise Caparezza,Scot Williams, Sylvester Groth, Jessica Schwarz e Barbara Auer. Nel ruolo dei migranti Hassan Najib, Dada Fungula Bozela, Jason Prempeh e tanti altri.

Nel cast anche il friulano Giovanni Enrico Morassutti.

Tra gli interpreti anche l’attore friulano Giovanni Enrico Morassutti nei panni di uno dei passeggeri in crociera arrabbiato per la presenza dei migranti sulla nave. Attore, regista, produttore, sceneggiatore e artista italiano Morassutti è noto per la sua versatilità e considerato un attore rappresentativo del Method acting avendo studiato presso l’Actors Studio di New York con insegnanti come Arthur Penn, Estelle Parsons, Eli Wallach, Lee Grant, Susan e John Strasberg.

Morassutti ha recitato in numerosi film e produzioni teatrali, tra cui “I creditori”, “Antigone”, “Last days”, “Storie di ordinaria follia”, “Copenhagen” e molti altri ed e’ il fondatore della residenza internazionale per artisti Art Aia- Creatives/In/Residence in Friuli Venezia Giulia impegnata attivamente nella diffusione della sostenibilità nelle arti e nella tutela della biodiversità.

L’attore friulano ha inoltre realizzato a fine settembre a Venezia l’iniziativa Cambiamenti di Rotta – CCTA 2023 in collaborazione con il WWF e con il movimento ambientalista Extinction Rebellion e parte del Festival mondiale di Teatro contro il Cambiamento Climatico , Climate Change Theatre Action, di cui è referente per l’Italia.