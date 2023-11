A Monfalcone si può raccogliere la legna depositata a riva: è il primo in Fvg a dare l’ok

Si può raccogliere la legna depositata dal maltempo sul litorale.

Il maltempo di questi giorni ha depositato molti residui anche sul litorale di Monfalcone: l’amministrazione ha quindi deciso che i cittadini potranno raccogliere la legna accumulata a riva, primo Comune in Fvg ad adottare questo provvedimento.

“Sicurezza e fruibilità gli obiettivi che vogliamo perseguire adottando questa ordinanza – spiega il sindaco Anna Maria Cisint -, evitando che le legna ammassata sulle coste si riversi in mare con l’alta marea e crei ulteriori disagi e problemi di sicurezza in mare alle imbarcazioni, nonché rendendo le spiagge fruibili ai cittadini. Inoltre, in questo modo, consentiamo a chiunque lo desideri la raccolta del legno per uso privato, che con l’arrivo del freddo diventa molto utile nell’alimentare stufe e caminetti, sgravando il Comune dai costi dello smaltimento dei materiali”.

L’ordinanza, adottata a seguito del sopralluogo condotto stamane dal sindaco Anna Maria Cisint, alla presenza del vice sindaco Antonio Garritani, dei dirigenti Enrico Englaro e Marco Marmotti, del comandante della Polizia Locale Rudi Bagatto e dal Coordinatore della Protezione Civile Andrea Olivetti, è stata condivisa per le vie brevi con il Comandante della Capitaneria di Porto di Monfalcone Giuseppe Siragusa e con il Prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi.

Valida da oggi, prevede la completa responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname a carico di chi effettua le operazioni e disciplina le modalità di raccolta ed utilizzo del materiale. La raccolta dovrà infatti essere limitata esclusivamente al materiale ligneo naturale accumulato sulle spiagge, il legname dovrà essere prelevato tal quale, senza essere lavorato o sezionato sul posto, e la raccolta è finalizzata all’uso personale, senza avere alcuno scopo di lucro. La Polizia Locale verificherà il regolare svolgimento delle operazioni.

In generale, “possiamo affermare che sino ad oggi il monfalconese ha retto molto bene l’allerta rossa: questa notte non abbiamo avuto alcun problema di allagamento grazie alle vasche di via Colombo e del ponte del brancolo e tutta l’illuminazione pubblica ha tenuto. Ciò grazie alle manutenzioni ordinarie e straordinarie che effettuiamo sul territorio e all’operato dei volontari della Protezione Civile e dei tecnici comunali, che pure questa notte sono stati presenti sul territorio”.

“Abbiamo anche mandato a tutte le associazioni che agiscono sul mare ed ai concessionari un avviso con il quale ci mettiamo a disposizione quale punto di riferimento per la quantificazione dei danni del maltempo, mentre attendiamo le direttive nazionale e regionali – conclude il sindaco -, rendendoci punto di riferimento per privati, associazioni e imprese”.