Il Friuli a Linea bianca: tra le montagne innevate gli artisti del parco Acrobati del Sole di Cividale

La puntata di Linea Bianca sul Friuli.

Nella puntata di Linea bianca andata in onda oggi, sabato 17 febbraio alle 14 su RaiUno, i riflettori si sono accesi sui membri del parco cividalese Gli Acrobati del Sole. Il programma, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, incentrato sulle bellezze e sulle particolarità dei vari territori che includono la montagna, la gastronomia, la cultura e le attività sportive, direttamente dalle montagne innevate di Fusine, ha dato ampio spazio alla punta di diamante della nostra regione per quanto concerne gli spettacoli in stile tipicamente medievale, che includono cavalli, rapaci e sputafuoco spesso intersecati da storie fiabesche mozzafiato.

“Siamo stati attenzionati alla redazione del programma proprio dalla nostra regione, che ha proposto la nostra presenza in veste di realtà solida e caratteristica del territorio” spiega Daniele Miconi, titolare del parco assieme al fratello Raffaele. “L’emozione e la soddisfazione per aver dato modo alla nostra realtà di emergere a livello nazionale è stata davvero tanta – racconta Daniele – da ben quindici anni ci esibiamo in spettacoli suggestivi, unici in tutto il nostro Paese, che sono attrazioni per adulti e per bambini, in un contesto accattivante che vuole distaccarsi dalla realtà e regalare sogni, fiabe, magie”.

Ospiti della giornata, oltre ai falconieri Daniele e Raffaele Miconi, anche Michael Allegritti e Francesca Nardini, solida coppia sia nella vita privata sia sul piano professionale che, con performance sputafuoco e musiche suggestive, è in grado di attirare centinaia di persone in tutta la regione, con un incredibile appeal su tutto il pubblico presente. A completare la compagnia di artisti sulla quale si è focalizzata la lente di ingrandimento è anche Gabriele Vecchiutti, della VM Performances Horse, ovvero la parte tecnica dello spettacolo, regista ed autore di tutti gli spettacoli, assieme a tanti altri artisti, volteggiatori e fantini. Una squadra vincente, professionisti e artisti dal valore incredibile, umano e professionale, donano grande orgoglio non solo alla nostra regione, ma anche a tutto il Paese.