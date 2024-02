Le caratteristiche Mercedes-AMG A 45 S Limited Edition.

Nel “ring” delle hatchback più cattive e performanti debutta la nuova Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ “Limited Edition”, una nuova serie speciale che può essere già ordinata in Italia ad un prezzo di 84.030 euro. Particolarmente suggestiva è l’esclusiva verniciatura in “AMG green hell magno”, un colore mai disponibile prima sulle compatte della Stella. Inoltre, si distingue per una grafica unica caratterizzata da bande gialle e nere con lo stemma AMG sul cofano e la scritta “A 45 S” sulle portiere. La “Limited Edition” è equipaggiata con cerchi forgiati AMG da 19 pollici in nero opaco con design a sette doppie razze, esclusivi per questa versione. Il giallo, come colore di contrasto, accentua le razze dei cerchi.

Per abbinarsi al colore dei cerchi, le pinze dei freni dell’impianto frenante ad alte prestazioni AMG sono colorate di nero lucido e presentano loghi AMG bianchi. Tra gli altri dettagli distintivi, l’esclusivo tappo del serbatoio con il logo AMG e la proiezione dello stemma AMG sulla strada quando si sale e si scende dal veicolo.

Foto: ufficio stampa Mercedes Benz Italia

(ITALPRESS).