La friulana iVision Tech sarà presente al Mido, la fiera internazionale dell’occhialeria di Milano con uno stand dedicato completamente allo storico brand Henry Jullien, rilevato lo scorso settembre. Il marchio d’Oltralpe, che si contraddistingue per l’esclusiva lavorazione in oro laminato, sarà presente per la prima volta alla fiera internazionale dell’occhiale dal 3 al 5 febbraio 2024 in forma interamente diretta e non come in passato assieme all’ex gruppo di cui faceva parte. Uno stand di 80 mq, con una riproduzione della Torre Eiffel alta 5 metri, un vero e proprio angolo di Francia a Milano, ospiterà le collezioni che hanno reso le lunettes di Henry Jullien famose in tutto il mondo.

Il marchio Henry Jullien.

Nata nel 1921 nella regione del Giura, culla dell’industria francese dell’occhialeria, Henry Jullien è sinonimo di materiali e lavorazioni eccezionali da oltre un secolo. Simbolo di qualità e perfezione, nei laboratori di Lons le Saunier, in Francia, ogni montatura è progettata, prodotta e assemblata a mano da maestri artigiani altamente qualificati. Per la sua abilità artigianale e la produzione francese, la società ha ottenuto il marchio EPV “Entreprise du patrimoine vivant” (impresa del patrimonio vivente), e custodisce la tecnica Doublé Or Laminé, per cui l’oro è indissolubilmente legato al metallo di base, a differenza della doratura, garantendo una longevità incomparabile. Le montature seguono un processo di produzione molto rigoroso che richiede non meno di 279 operazioni e 4 mesi di lavoro.

Il rilancio dopo l’acquisizione.

Grazie all’acquisizione da parte di iVision Tech, il marchio sta vivendo uno straordinario momento di rilancio con nuove collezioni che uniscono innovazione e tradizione, competenza e passione. La presenza al Mido sarà l’occasione per presentare le novità che hanno già riscosso un grande successo presso il mercato di riferimento, tra cui la nuovissima collezione “Hybrid” che coniuga l’esperienza di oltre 100 anni della lavorazione del Doublé Or (unica azienda al mondo a lavorare l’oro laminato) e la forte competenza della capogruppo iVision Tech nello sviluppo dei frontali in acetato di altissima qualità, realizzati nella sede di Martignacco. L’obiettivo è coniugare Made in Italy e Made in France in un unico prodotto, mettendo a regime le competenze di Gruppo e questa collezione vuole rappresentare la prima di una lunga serie di innovazioni nel segno della tradizione artigianale e dell’altissima qualità.