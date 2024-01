Primi fuochi accesi in Friuli.

Primi fuochi accesi ieri sera in Friuli nonostante la sfida presentata dalle condizioni meteorologiche avverse. In molte località, le celebrazioni sono proseguite sotto la pioggia, dimostrando la determinazione delle comunità nel preservare le radici e le tradizioni.

Al pan e vin in Comina, il fumo che si è alzato è andato verso la montagna ed è stato accolto con entusiasmo, interpretandolo come un presagio di un anno positivo. Fuochi accesi anche a Savorgnano del Torre e a Lovaria. A Latisana, anche la Foghera di Sabbionera-Paludo ha confermato che sarà un anno positivo. Grande spettacolo anche a Pertegada, nonostante la minaccia della pioggia, con l’accensione della Foghera tal timent. L’arrivo delle canoe con le fiaccole nel centro del fiume ha aggiunto un tocco emozionante alla serata, in una festa che si è conclusa con un concerto della cover band Absolute 5.

Ad Aprilia Marittima, la Befana è arrivata in barca portando dolcetti per i bambini presenti. Tutti gli operatori e l’organizzazione hanno deciso di devolvere il ricavato delle giornate di festa al reparto di Pediatria dell’ospedale di Latisana, dimostrando una generosità che va oltre le celebrazioni.