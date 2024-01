Caffè, brioche e cinema: al Visionario si fa colazione con un film

L’iniziativa al Visionario per la colazione.

Avete perso uno dei film più applauditi della stagione o, semplicemente, avete una gran voglia di rivederlo? Bene, la domenica mattina ci pensa il Visionario: assieme alle prime visioni tornano sul grande schermo anche i migliori titoli del 2023. E chi sceglierà uno dei migliori titoli del 2023 potrà fare colazione al Bistrò Primafila del Bookshop, spendendo solo 5,50 euro per l’intero “pacchetto domenicale”: croissant, cappuccino e biglietto. Un’occasione davvero diversa dal solito per vivere qualche ora di leggerezza e per liberarsi dai ritmi veloci della quotidianità…

Domenica 7 gennaio saranno ben tre i film inclusi nell’offerta speciale. Il veterano Allen, arrivato al suo 50° film, ci porta in una Parigi autunnale con la commedia-thriller Un colpo di fortuna. Ci penserà il cioccolataio Wonka a riportare il sole con uno dei film più giocosi, gioiosi e golosi dell’anno. E infine con Ferrari Michel Mann scava nella vita del gigante Enzo Ferrari svelandone, tra il rombo dei motori della Mille Miglia, la fragile umanità.