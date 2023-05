Fusti di birra pronti e previsioni “accurate”. Anche così Udine si prepara ad accogliere i tantissimi in arrivo da tutta Italia per la 94esima Adunata Nazionale degli Alpini.

E se nel primo caso non ci dovrebbero essere problemi, per evitare che il meteo scoraggi chi si metterà in viaggio per raggiungere il Friuli c’è anche chi ha pensato di sostituire le nuvole di pioggia con dei bicchieri di vino e dei boccali di birra sparsi per tutta la regione.

In viaggio verso l’Adunata.

Ma per alcuni il viaggio verso l’Adunata sarà anche una sfida. Come per un gruppo di ciclisti, che nonostante le condizioni meteo non favorevoli, sono partiti questa mattina da Clusone, in provincia di Bergamo, inforcando le loro biciclette.

Partenza da Lignano per i gruppi degli Alpini delle località friulane e venete del basso corso del fiume nelle località di Lignano Sabbiadoro, Pertegada, Gorgo, Latisana, San Michele al Tagliamento, Ronchis e Latisanotta, loro arriveranno a Udine con 5 muli e un carro ambulanza di fine ‘800, utilizzato nella Prima guerra mondiale.