L’entomologo friulano Gianluca Doremi.

Nella puntata del programma Geo & Geo andata in onda venerdì 5 aprile, la lente di ingrandimento è stata puntata su Gianluca Doremi, menzionato dal Dottor Enzo Moretto, direttore di Esapolis di Padova e fondatore di Butterfly Arc.

Entomologo, fotografo, naturalista, divulgatore e documentarista, Doremi, classe 1969, già nei primi anni di vita sviluppa e manifesta la passione per quello che lui ama definire ‘il piccolo Mondo’ e che lo porta ad entusiasmarsi per ogni aspetto della natura. L’età adulta ha contribuito ad amplificare la passione, implementandola con l’ausilio della macchina fotografica e abbracciando quella che in gergo viene chiamata macrofotografia, dedicata prevalentemente e flora e fauna.

Dal 2010 Doremi dedica tempo prezioso a quello che, nonostante sia autodidatta, è diventato un vero e proprio lavoro. Ha realizzato mostre personali e collettive insieme a Eva Carraro. L’ultimo documentario dal titolo Microcosmo dei colli Euganei è attualmente in concorso e si è aggiudicato ben tre premi; mentre un altro documentario è in previsione e tratterà il tema della coscienza in merito al mondo animale.

Particolare attenzione e propensione da parte di Gianluca è il saper riconoscere le falene, mentre la collaborazione con il Dottor Moretto è iniziata nel periodo pandemico grazie a un documentario che ha fatto si che il rapporto tra i due diventasse simbiotico. Sono numerosi i riconoscimenti elargiti a Doremi, l’ultimo in ordine temporale è infatti il pluripremiato documentario “Il parco della palude di Onara”, un incantevole viaggio nell’habitat magico e inesplorato delle creature che lo abitano. Meraviglie della natura e l’occhio attento di Gianluca hanno trasformato una forte passione in un vero e proprio susseguirsi di glorie e capolavori, che si possono ammirare nei vari canali social , tra i quali “Macro & Nature world” su YouTube