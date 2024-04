Aprile, non ti scoprire: dopo le temperature quasi estive torna il freddo in Friuli

Le previsioni: dalla prossima settimana cambia il meteo in Friuli.

Godiamoci il caldo di questo fine settimana primaverile perché le previsioni parlano di un brusco cambiamento: in particolare, a partire da martedì prossimo, infatti, torna la pioggia, ma, soprattutto, il termometro è destinato a precipitare.

D’altronde, se la saggezza popolare ammonisce “Aprile, non ti scoprire“, qualcosa vorrà pur dire. E infatti la volubile primavera se per domani e domenica ci assicura un clima meraviglioso, con la colonnina di mercurio che arriverà a punte di 27/29 gradi in pianura (con zero termico attorno ai 4mila metri), la prossima settimana cambierà volto per l’arrivo di aria fredda dal Nord Europa.

Il 15 aprile, infatti, arriverà qualche pioggia sparsa sia in montagna sia, verso sera, in pianura. Martedì 16 aprile, invece, l’Osmer annuncia un tempo variabile con piogge sui monti che dal pomeriggio si estenderanno in tutta la regione, abbondanti e temporalesche. Non solo: in montagna, la quota neve si abbasserà al di sotto dei mille metri e, durante la notte, fino ai 600 con temperature in deciso calo (le massime, per mercoledì, sono previste attorno ai 17 gradi).