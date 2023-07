Tappa in Friuli per il casting del Grande Fratello.

Varcare “quella” porta rossa è sempre stato un vostro desiderio? Sì, proprio la porta rossa di uno dei reality tv più famosi d’Italia: il Grande Fratello; se la risposta è sì, ora potete provarci senza andare lontano perché i casting itineranti per partecipare alla prossima edizione fanno tappa anche in Friuli.

“La tua vita è una storia tutta da raccontare? Grande Fratello sta cercando anche te!” è l’annuncio che campeggia sul sito del reality, che proprio per trovare i nuovi protagonisti ha organizzato una serie di provini in tutto il territorio italiano.

Ad occuparsene è Wobinda Produzioni, l’unica agenzia casting Grande Fratello ufficiale (l’organizzazione Eventi Casting Grande Fratello è diretta ed esclusiva su licenza Banijay). Chi vuole tentare l’avventura televisiva deve segnarsi questo appuntamento: giovedì 3 agosto, alle 15, al Granfiume Gran Shopping, in via Maestri del Lavoro 42 a Fiume Veneto. Per iscriversi, è necessario andare sul sito di Wobinda (https://www.wobindaproduzioni.com/selezioni-ufficiali-grande-fratello-tappe-casting/) e seguire le istruzioni.

“Entrare nella casa più spiata d’Italia – cita l’agenzia di casting sul suo sito -, è per molti un sogno, un modo per cambiare la propria vita, dare una svolta a una carriera e… trovare l’amore”. Il reality più famoso d’Italia registra uno share medio del 20 per cento che, nella finale del GF 16, è arrivato alla punta di 22,2 ossia più di 3 milioni di spettatori.