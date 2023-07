Passeggiate, pic nic e cinema all’aperto made in Friuli: al via la rassegna Cineambulante

Cinema all’aperto in diverse località del Friuli.

Un intreccio di natura, buon cibo e buon cinema all’aperto, con la proiezione di film tutti prodotti in Friuli Venezia Giulia: parte oggi la rassegna Cineambulante, giunta alla sua ottava edizione e ideata da Videoamante, con il contributo della Regione Fvg, della Fondazione Friuli e dei Comuni che co-finanziano il progetto (Capriva del Friuli, Buttrio, Talmassons, Ampezzo, Moruzzo e Villa Santina).

Ancora una volta, la cifra distintiva della rassegna è quella di coniugare una giornata di immersione nel mondo naturale e cinematografico, coinvolgendo il pubblico in un percorso per scoprire la bellezza dei luoghi grazie alla mediazione del cinema. Quest’anno la scelta, in collaborazione con Fondo per l’Audiovisivo, è di proiettare esclusivamente film prodotti in Friuli Venezia Giulia, quindi un’autentica vetrina sul nostro territorio.

Il programma dei sei appuntamenti prevede sempre una passeggiata con una guida naturalistica selezionata dal partner Wild Routes, che racconta l’ambiente che caratterizza i luoghi, e il regista che aiuterà il pubblico a guardare il contesto con gli occhi di chi fa cinema. Dopo la passeggiata ci sarà una cena pic-nic organizzata in collaborazione con i produttori locali e degustazione di vini locali offerta dall’associazione Le città del vino Fvg. A seguire, la proiezione di un film in un’area all’aperto. Tutte le attività saranno gratuite e aperte al pubblico, tranne la cena.

Il programma di Cineambulante.

Il primo appuntamento è oggi, venerdì 14 luglio, a Capriva del Friuli, alle 18, con il regista Davide del Degan e la guida naturalistica Anna Lazzati. In un percorso ad anello, di circa sei chilometri, si lascerà il centro del paese per esplorare la zona dei laghetti rossi passeggiando tra boschi e vigneti immersi nel paesaggio del Collio; a seguire ci sarà il picnic a cura del panificio Jordan con degustazione di vini locali. In caso di maltempo la passeggiata verrà annullata.

Alle 21, al parco Comunale di Piazza Vittorio, 1, ci sarà la proiezione di “Paradise – Una nuova vita” di Davide del Degan (2019), alla presenza del regista, preceduto dai corti: Puiet di Lorenzo Fabbro, 2022, 14’ e Pentola di Leo Cernic (2022), 7’. In caso di maltempo il picnic con il regista e la proiezione si svolgeranno presso la sala del Centro Civico (Piazza Vittoria, 3: dietro il Municipio)

Domenica 16 luglio, l’appuntamento è a Buttrio nel Parco della Villa Toppo Florio, con “Il mondo in un giardino: storie di alberi e piante dal mondo” assieme al regista Marco Rossitti, il direttore della fotografia Luciano Gaudenzio e la guida naturalistica Anna Lazzati. Il picnic è a cura di Borderline Brewery e degustazione di vini locali; alle 20, il concerto “Guardare la musica, ascoltare la danza”, a cura di Roma Tre Orchestra.

Alle 21.15 ci sarà la proiezione di “Custodi” di Marco Rossitti (2023), 74’, alla presenza del regista, di Luciano Gaudenzio (direttore della fotografia) e di Daniela Pizzarotti (Presa diretta del suono). In caso di pioggia, il picnic con il regista e la proiezione si svolgeranno dentro il Palafeste (Via Cividale, 40).

Tappa successiva, sabato 22 luglio alle 18, al Mulino Braida di Flambro, con una facile escursione alla scoperta dell’ambiente delle risorgive, assieme all’attore Pierluigi Mecchia e la guida naturalistica Michele Germano. Picnic a cura di MAMM Ciclofocacceria e degustazione di vini locali.

Alle 21, verrà proiettato all’aria aperta “Gigi la legge” di Alessandro Comodin (2022), 102’, alla presenza dell’attore protagonista Pier Luigi Mecchia. Il film sarà preceduto dal corto “Come le lumache” di Margherita Panizon (2022), 19’. In caso di pioggia, il picnic con l’attore si svolgerà presso la Biblioteca (via Roma, 5) e la proiezione presso l’Auditorium Comunale (Via Tomadini).

Sabato 29 luglio, l’appuntamento è al centro sportivo di Ampezzo, con una passeggiata nel bosco alla scoperta delle doline carsiche e del torrente Teria, assieme al regista Lorenzo Bianchini e alla guida naturalistica Michele Germano. Picnic a cura di Residenza Grimani.

Alle 21, sarà proiettato il film “L’angelo dei muri” di Lorenzo Bianchini (2021), 102’, alla presenza del regista, preceduto dal corto “Petrol” di Cabiria Lizzi (2023), 15’. In caso di pioggia il picnic con il regista si svolgerà presso la Residenza Grimani la e la proiezione presso la Sala convegni A.Unfer (Piazza zona libera, 1944).

Penultimo appuntamento, venerdì 4 agosto a Santa Margherita del Gruagno, con una passeggiata alle 18 tra i boschi attorno al torrente Lavia assieme all’attrice protagonista Rossana Mortara e all’accompagnatore di media montagna Carlo Bulfone. Picnic a cura di MAMM Ciclofocacceria e degustazione di vini locali.

La proiezione, alle 21 al Forte di Santa Margherita, è dedicata al film “L’uomo senza colpa” di Ivan Gergolet (2022), 112’, preceduto dal corto “Tracce perdute” di Gianluca Gloria (2022), 10’. In caso di pioggia, il picnic con l’attrice e la proiezione si svolgeranno dentro al Forte di Santa Margherita (Strada del Belvedere, 1).

Conclusione sabato 12 agosto a Villa Santina con il regista Andrea Magnani e la guida naturalistica Michele Germano, per una piccola escursione lungo il Tagliamento, per conoscere anche i suoi affluenti, come il rio Plera e la sua splendida cascata. Picnic a cura del Panificio Chiaruttini.

Alle 21, al Laghetto della pineta, proiezione all’aria aperta del film “La lunga Corsa” di Andrea Magnani (2022), 88’, alla presenza del regista, preceduto dal corto “Wenn ich tanze, wackelt die Welt (Quando ballo la terra trema)” di Otto Lazic Reuschel (2020), 19’. In caso di pioggia il picnic con il regista e la proiezione si svolgeranno presso la Sala Giatti (via Pal Piccolo).

Come partecipare.

Le passeggiate e i picnic hanno posti limitati; per prenotare il proprio posto su Eventbrite: cinemambulante.eventbrite.com. L’ingresso ai film è libero fino ad esaurimento posti disponibili e non è soggetto a prenotazione.