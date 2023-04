L’aggiornamento sul maltempo in Friuli.

Il maltempo sul Friuli ha portato pioggia, vento e il ritorno della neve: la coltre bianca ha coperto le montagne della nostra regione. A Passo Pramollo, ne sono caduti 44 cm; a Cason di Lanza 40 e a Sella Sompdogna 38.

Per quanto riguarda la pioggia, i dati della Protezione Civile del Fvg dicono che le zone più colpite sono state da un lato quelle di San Pietro al Natisone (con 76,2 in 24 ore) e Pulfero (73,2 mm) e dall’altro Palmanova (68,4) e Manzano (68,6). Per fortuna, le precipitazioni non hanno causato grandi danni: in Comune di Nimis è stato chiuso il guado sul torrente Cornappo mentre si segnala la caduta di alcuni massi sulla strada da Valle a Campeglio di Faedis e a Palmanova ci sono stati allagamenti in via dei Boschi. I fiumi, comunque, sono rimasti sotto la soglia di guardia.

Al servizio NUE112 dall’inizio emergenza, sono arrivate 10 chiamate legate al maltempo, relative a allagamenti e caduta alberi mentre dall’inizio dell’allerta, hanno operato 5 volontari e 2 mezzi dei Comuni interessati per chiusura guado e monitoraggio sul territorio.

Secondo le previsioni, fino alla tarda sera avremo precipitazioni in genere abbondanti, mentre dalla notte e fino al mattino di domani saranno in genere moderate. La quota neve si manterrà oltre gli 800 m circa, fino a 600 sulle Giulie. Sulla costa soffierà Bora sostenuta in serata, in attenuazione durante la notte. Domani in giornata il cielo sarà da nuvoloso a coperto e saranno possibili solo residue precipitazioni in genere deboli o qualche rovescio localizzato.