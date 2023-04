Poche auto elettriche in Fvg.

Il cosiddetto green deal voluto dall’Europa prevede entro il 2030 di abbattere del 55% le emissioni rispetto al 2021 prodotte dai trasporti, ma per l’Italia è un obiettivo lontano. Secondo uno studio Openpolis, solo il 13,5% delle auto private circolanti è a bassa emissione.

E, in Fvg, la situazione è ancora peggiore: se infatti è al centro nord che questi mezzi sono più diffusi (soprattutto in Emilia Romagna con oltre il 20% delle automobili circolanti), le quote più basse del settentrione si registrano proprio nella nostra regione.

I dati, che si riferiscono ai capoluoghi, vedono in testa Pordenone, con il 10,4% di auto a basse emissioni contro il 47% a benzina e il 42,7% a gasolio. Segue Udine con l’8,1% contro il 54,8 a benzina e il 37 a gasolio; poi Trieste, col 5,5% del parco macchine a basse emissioni (63,7 a benzina e 30,8 a gasolio). Chiude Gorizia, dove sono appena il 4,7% le auto green. Tutti e quattro i nostri capoluoghi, quindi, sono sotto la media nazionale.

Dall’altro lato, però, il Fvg è il posto dove è più aumentata la disponibilità di colonnine di ricarica per le auto elettriche, anche se sono ancora troppo poche. Con una media aritmetica pari a 1.837 punti di ricarica per regione, il Fvg ne conta decisamente di meno: sono 1292 quelle censite secondo Motus E (portale che raccoglie i dati del mercato dell’auto elettrica). Qui però si registra il più alto tasso di crescita rispetto al 2021, con un vero e proprio boom di installazioni (+96,95% punti di ricarica rispetto al 2021).