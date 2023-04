Furto e atti vandalici in ospedale.

Ancora casi di aggressività in ospedale: questa volta è successo al nosocomio dell’Angelo di Venezia, dove a dare in escandescenze è stato un friulano, in evidente stato di disagio, che è stato fermato per furto e atti vandalici.

L’uomo infatti si è prima accanito su alcune installazione nel piazzale esterno dell’ospedale, poi nella hall dove ha tentato di dar fuoco al proprio giubbotto. E’ stato fermato dall’intervento degli operatori dell’Ospedale e dagli agenti della Polizia, con il supporto di altri poliziotti giunti a rinforzo. Aveva anche rubato uno zainetto e un cellulare, che sono stati restituiti al legittimo proprietario.