Nasce la 1° Associazione Scrittori del Fvg: l’obiettivo è promuovere giovani talenti

La prima Associazione Scrittori FVG ha sede a Udine.

L’associazione Scrittori FVG è nata a Udine nel gennaio 2024 su iniziativa di nove autori e autrici del territorio e al momento conta circa una trentina di iscritti sparsi in tutta la regione. È una realtà nuova che intende sostenere attivamente scrittori e scrittrici del Friuli Venezia Giulia, collaborando con realtà culturali locali e di altre regioni, nonché con le istituzioni, per offrire molteplici occasioni di scambio, accrescimento e coinvolgimento attivo della popolazione, anche nelle fasce più giovani.

In una regione in cui, nel passato come nel presente, si scrive e si legge molto, è stato forte il desiderio di mettere insieme le forze per tenere viva la memoria di un passato letterario importante, ma anche per valorizzare e sostenere i nuovi e più giovani talenti.

Attraverso festival, rassegne ed eventi in cui la letteratura (regionale, nazionale e internazionale, classica e contemporanea) si fonde con altre forme d’arte, quali la musica, la fotografia, la scultura, il teatro, l’associazione si pone come obiettivo ambizioso far sì che il Friuli Venezia Giulia diventi un punto di origine e mai un limite all’immaginazione e alla necessità di condividere idee, scambiare conoscenza, crescere.

“L’associazione nasce per facilitare la conoscenza fra gli scrittori locali e per permettere lo scambio di idee, spunti di riflessione e progetti” dichiara la presidente Antonella Fiaschi. “Si prefigge, coinvolgendo anche associazioni e autori di altre Regioni, di organizzare eventi, corsi, rassegne e concorsi per facilitare la diffusione della lettura e letteratura.”

Il direttivo è composto da: Antonella Fiaschi Presidente, Stefania Pittino, Vicepresidente, Mariaelena Porzio Segretario. E gli altri soci fondatori sono: Enzo Martines, Roberto Mete, Pierluigi Porazzi, Luca Quarin, Venceslav Soroczynski e Paola Zoffi.