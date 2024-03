Diego Sandrin fondò gli “Ice and the Iced”

Lutto nel mondo della musica per l’improvvisa scomparsa di Diego Sandrin, cantante, chitarrista con la passione per il calcio. Nato nel 1963 a Porcia e residente a San Donà, Diego è stato sempre una pesona poliedrica e appassionata. Da giocatore di calcio promettente, scelse poi di dedicarsi anima e corpo alla musica. Fu così che nel fervore del Great Complotto a Pordenone, negli anni ’70, fondò la sua prima band punk, “Ice and the Iced”, che in seguito si distinse per un mix unico di punk rivisitato e influenze jazz-blues.

La sua carriera musicale si sviluppò attraverso varie fasi , sempre senza confini di genere. Dalla fondazione dell’etichetta Sentemo Records, al successo come cantautore nei locali di Los Angeles e della California, fino alle collaborazioni di prestigio con artisti internazionali come Lisa Marie Presley. Il suo contributo alla musica si estende su diversi continenti e generazioni.

Pur avendo scelto la strada della musica, Diego Sandrin continuò a essere coinvolto nel mondo del pallone. Fu allenatore nel settore giovanile del Sandonà, il club dove i suoi due figli, Dante e Leone, militavano. Ma Diego Sandrin non era solo musica e calcio. Negli ultimi anni della sua vita, aveva sviluppato un’altra grande passione: una collezione di distillati pregiati, in particolare whisky, che custodiva gelosamente nei dintorni di San Donà. Una raccolta di oltre 10.000 bottiglie, ognuna legata a marche, epoche e Paesi diversi, che attirava gli appassionati da tutto il mondo.