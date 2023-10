Nuovo bando per chiedere le borse di studio per l’Università.

In Friuli Venezia Giulia, c’è ancora tempo per chiedere le borse di studio per l’università: c’è infatti un nuovo bando per accedere ai benefici regionali e la domanda potrà essere presentata dal 16 al 30 ottobre.

“Con un’iniziativa del tutto eccezionale – ha spiegato l’assessore regionale all’istruzione, Alessia Rosolen -, abbiamo voluto offrire un’ulteriore opportunità agli studenti bisognosi e meritevoli che non hanno presentato domanda alla scadenza del primo bando, che è stata anticipata rispetto agli anni passati in accordo con tutti gli organi studenteschi. Come avviene in molte parti d’Italia, vogliamo garantire che la prima tranche di borsa di studio venga erogata entro novembre“.

Per assicurare la più ampia partecipazione per l’attribuzione dei benefici regionali per il diritto allo studio universitario, quindi, l’amministrazione regionale ha deciso di pubblicare un nuovo Bando per presentare domanda della borsa di studio a favore degli studenti che frequenteranno le Università, i Conservatori e l’Accademia di Belle Arti del Friuli Venezia Giulia nell’anno accademico 2023/2024.

Come presentare domanda al nuovo bando.

La domanda può essere presentata a partire da lunedì 16 ottobre fino a lunedì 30 ottobre (ore 13), unicamente on line del sito di Ardis (www.ardis.fvg.it). Possono presentare la domanda gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito che non hanno, quindi, richiesto entro il 25 agosto 2023 la borsa di studio relativa al Bando unico per i benefici regionali.

Le graduatorie provvisorie relative al nuovo Bando saranno pubblicate entro il mese di dicembre, istruite nel corso nel primo trimestre del 2024 e pagate successivamente.