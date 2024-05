Il Festival della biodiversità a Udine.

Diversimili – il Festival della Biodiversità, organizzato dall’associazione udinese Kaleidoscienza, è pronto a dare il via alla sua quarta edizione con un ricco programma di oltre 16 eventi gratuiti dedicati a tutta la famiglia, da venerdì 24 maggio a domenica 26. La location, anche quest’anno, è la sede di via Brigata Re 29 a Udine.

La tre giorni del festival si propone di promuovere la consapevolezza ambientale attraverso una combinazione unica di approfondimenti, formazione e intrattenimento pensati per un pubblico eterogeneo: dai bambini agli adulti. L’obiettivo è quello di dialogare su temi fondamentali per il futuro del pianeta attraverso la creatività e l’arte con un programma capace di favorire l’incontro con esperti attraverso modalità inconsuete, a volte giocose, altre volte artistiche.

Un esempio è la Dinomostra, un’esposizione scientificamente accurata dei dinosauri e i loro ambienti di vita creata da un gruppo di bambini sotto la guida dell’insegnante Carlo Rigon, o la performance teatrale di sabato Lettere dal Mare di Teatro della Sete, dove due acque sorelle, Atlantica e Mediterranea, raccontano i cambiamenti climatici in corso sulla Terra. E ancora domenica, l’esplorazione guidata Foreste elettriche, del duo di ricerca musicale Impero della luce, che farà ascoltare a piccoli gruppi di persone il paesaggio sonoro elettromagnetico della città.

Un piccolo assaggio di Diversimili, pronto ad offrire alla città e al quartiere che lo ospita un’occasione per animare gli spazi urbani attraverso il linguaggio della scienza e dell’arte, come afferma la presidente di Kaleidoscienza, Giada Rossi: “Per noi è importante sensibilizzare verso l’ambiente, la natura e la biodiversità con un approccio informale, che coinvolga le persone stimolando l’interazione, il gioco, la curiosità. Abbiamo pensato ad un programma variegato che possa coinvolgere grandi e piccoli, con una particolare attenzione ai temi di attualità e ai percorsi avviati per avvicinare alla scienza a partire dalle giovani generazioni.”

Durante la settimana del Festival, coincidono due significative ricorrenze: il 22 Maggio si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità, mentre il 25 Maggio è dedicato alla Giornata Mondiale del Gioco.