Uomo di 40 anni trovato privo di sensi sul greto del Tagliamento

L’uomo è stato visto sul greto del Tagliamento da alcuni passanti.

E’ stato notato, privo di sensi, da alcuni passanti che hanno dato l’allarme: così un uomo di circa 40 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14.30, nei pressi del greto del Tagliamento a Villanova di San Daniele del Friuli.

Sul posto, è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo: l’uomo era riverso su delle pietre vicine al corso d’acqua e le persone che lo hanno scoperto hanno atteso i soccorsi mantenendo il ferito in posizione di sicurezza. Non è chiaro cosa sia accaduto: forse l’uomo è scivolato e caduto battendo il capo sulle pietre; secondo le prime informazioni della Sores, è stato trovato con gli abiti bagnati ma senza traumi apparenti.

I vigili del fuoco operando in completa sinergia con il personale sanitario hanno soccorso il 40enne, adagiandolo sulla barella con la quale lo hanno trasportato in zona sicura e aperta da dove è stato recuperato con il verricello dall’elicottero sanitario che lo ha trasportato all’ospedale di Udine. Sul posto, per quanto di competenza, carabinieri.