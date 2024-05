Ladro sorpreso in casa.

Il furto non è andato a buon fine, ma di sicuro la paura è stata tanta per la donna che, oggi pomeriggio, tornando alla sua abitazione, ha sorpreso un ladro al suo interno. Il fatto è accaduto a Udine, in via Romans: la signora entrando in casa ha trovato la porta aperta e una persona, dentro, che stava rovistando e si era impossessata di uno zaino. Scoperto, il malvivente si è dato alla fuga senza portare via nulla, ma nel tentativo di scappare ha spintonato la donna che è caduta procurandosi qualche escoriazione. Sul posto è intervenuta la Radiomobile dei carabinieri.