Oltre venti giovani friulani in Sierra Leone per un “viaggio missionario”

Viaggio missionario in Sierra Leone.

Un incontro informativo “per saperne di più”, aperto a giovani – dai 18 ai 35 anni – incuriositi dalla possibilità di svolgere il viaggio missionario che l’Arcidiocesi di Udine propone in Sierra Leone. L’appuntamento è per stasera, giovedì 25 gennaio alle 20.30 nella sala riunioni del centro per le attività pastorali, al secondo piano di via Treppo 3 a Udine.

Il viaggio missionario si svolgerà in circa due settimane tra la seconda metà di agosto e i primi giorni di settembre 2024. Destinazione sarà la missione saveriana nella città di Makeni, situata nell’entroterra subsahariano a circa 180 chilometri dalla capitale Freetown. Sono una ventina i giovani che hanno già manifestato il loro interesse per la proposta: l’incontro del 25 gennaio è aperto a loro ma anche a chi desidera informarsi prima di dare la propria adesione. I dettagli del viaggio saranno definiti assieme ai partecipanti.

Sulla proposta si è espresso anche l’arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato ai microfoni di Radio Spazio: “Un’esperienza di questo tipo apre una finestra sul proprio orizzonte di vita, ma anche sul rapporto tra il mondo occidentale e realtà culturali ed ecclesiali diverse dalle nostre. Penso – ha concluso mons. Mazzocato – che questo viaggio missionario possa risvegliare progetti di vita costruttivi, basati sulla solidarietà e provocati nella fede”.