I dinosauri invadono Udine: 2 T-Rex a spasso per il centro

“Avvistati” i dinosauri a Udine.

Udine come Jurassic Park; nei giorni scorsi sono stati segnalati dei bizzarri avvistamenti nel capoluogo friulano: in centro, infatti, sono stati immortalati due dinosauri. La coppia di “feroci” T Rex è stata fotografata in via Mercatovecchio, tra lo stupore dei passanti. Forse un travestimento di Carnevale (anche se è un po’ presto) o forse semplicemente la voglia di divertirsi e divertire.

Fatto sta che il travestimento è stato apprezzato e sui social si è scatenata l’ilarità: l’autore della foto ha infatti scritto “Udine 230 milioni di anni fa“, e un utente ha risposto “E c’erano già le osterie!”. “Immaginate uno che esce dal bar dopo un paio di bicchieri senza sapere niente e si ritrova davanti due dinosauri” ha scritto un altro. I due rettiloni, però, si sono dimostrati innocui e si sono anche fermati a scambiare due chiacchiere con i passanti.