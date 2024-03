Con la Pasqua arrivano anche i rincari.

Dalle uova di cioccolato alle colombe, passando per i viaggi: sarà una Pasqua all’insegna dei rincari anche in Friuli Venezia Giulia. L’Osservatorio Prezzi del Movimento Difesa del Cittadino Fvg, dalla disamina dei prezzi di beni e servizi, nonostante l’assestamento dell’inflazione allo 0,8% nell’ultimo mese, ha rilevato che ai prezzi degli alimentari che crescono in media del 4% su base annua, con picchi del 46,2% per l’olio d’oliva, dell’11,1% per la frutta fresca e del 14,9% per le patate.

Il trend al rialzo interessa anche alcuni prodotti enogastronomici tipici della Pasqua, come la carne ovina, caprina o i salumi, che salgono del +3,8% su anno. Le tariffe dei treni sono aumentate nell’ultimo mese del 5,9% su base annua, mentre per un biglietto aereo per destinazioni nazionali la spesa sale in media del 13,1%, +5,7% se si sceglie una meta europea. I listini dei pacchetti vacanza tutto compreso aumentano dell’8,7%; le tariffe di alberghi e motel crescono al ritmo del +6,9%, addirittura del +9,1% quelle delle altre strutture ricettive (b&b, case vacanza, appartamenti). Per cenare al ristorante la spesa media risulta oggi più cara del 3,9% rispetto lo scorso anno, e anche per visitare musei e monumenti storici si spende il 3,9% in più. La sosta al bar si confronta con rincari del 3,3%.

Le uova di cioccolato.

Anche i prezzi dei prodotti tipici delle festività pasquali hanno registrato sistematici aumenti rispetto allo scorso anno, in conseguenza della crisi del cacao: per tale materia prima le quotazioni superano attualmente il record raggiunto nel 1977, arrivando a 6.000 dollari a tonnellata, a cui si aggiunge il rincaro nell’ultimo anno del +72% per lo zucchero e del 52% per il burro di cacao. I Produttori, quindi, hanno scaricato i maggiori costi di produzione sui consumatori finali, attraverso incrementi dei listini al pubblico che renderanno la Pasqua più amara per tutti.

“Analizzando i listini delle principali catene della grande distribuzione in Friuli Venezia Giulia, le offerte dipendono spesso dalla politica del brand – spiega segretario MDC FVG, Dino Durì – . Rispetto al prezzo medio al chilo, comunque, i risultati parlano chiaro: sulle uova un incremento dal 2023 del 7,5% circa, emergono rincari dal 24% ed in alcuni casi del 40% per determinate uova di cioccolato di marca: quel che incide, inoltre, è anche la licenza utilizzata (personaggi cartoni animati, serie televisive, ecc.) o la sorpresa contenuta.

La colomba e gli altri dolci.

Per la colomba classica di qualità (da 1 kg.) i prezzi variano dai 9,95 ai 12,90 euro (+ 8%) per quella farcita/artigianale dai 23 €. (+2%) ai 38 €. (-2,5%). Nel settore dei prodotti da forno ad aumentare maggiormente è il prezzo della pizza pasquale (+18%), in quello della carne il salame corallina (+12%).

“A parità dei consumi, una famiglia di 4 persone rischia una maggiore spesa pari a 144 euro in più riducendo la capacità di spesa e costringendola a tagliare i consumi”, conclude il presidente di MDC FVG, Raimondo Gabriele Englaro.