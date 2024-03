Incendio a San Quirino, prende fuoco la cucina di un’abitazione

Incendio questo pomeriggio a San Qurino.

Qualche minuto dopo le ore 13 di oggi, 27 marzo, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con una squadra, supportata da un’autobotte dall’autoscala e dal funzionario di guardia, per l’incendio di una cucina sita al piano stradale di un’abitazione nel comune di San Quirino.

Appena giunti sul posto i Vigili del fuoco si sono sincerati che all’interno dell’alloggio non vi fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare la propagazione delle fiamme alla travatura del solaio in legno della cucina e al piano superiore.

Spento l’incendio i vigili del fuoco hanno iniziato la bonifica delle parti incendiate e la messa in sicurezza di tutta l’abitazione verificando anche che nei locali non interessati direttamente dall’incendio non vi fosse qualche residuo dei gas prodotti dalla combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.