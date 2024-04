Nuova allerta meteo sul Friuli.

Scatta una nuova allerta meteo in Friuli, questa volta a causa del vento forte che soffierà domani in regione. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta gialla in vigore dalle 12 alle 20 di domani, martedì 16 aprile.

Un fronte freddo, proveniente da nord-ovest, valicherà le Alpi proprio domani: nel pomeriggio di martedì, al passaggio del fronte, in pianura, sulla pedemontana e sulla fascia lagunare saranno possibili raffiche di vento forte da nord o nord-ovest mentre a Trieste soffierà Bora anche forte. Miglioramento dalla serata.