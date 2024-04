Doppio furto a Gemona.

Doppietta dei ladri nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile a Gemona: in una sola notte, infatti, i malviventi hanno messo a segno un doppio furto in abitazione. Sono riusciti a forzare uno degli infissi e ad entrare all’interno delle case senza destare sospetti. I proprietari, ignari di quanto stava accadendo nei loro stessi domicili, dormivano tranquilli mentre i ladri agivano indisturbati.

Dai primi accertamenti emerge che i colpi sono stati effettuati tra l’una e le 3 di notte. In una delle case, i ladri hanno messo a segno un furto di gioielli in oro dal valore stimato di oltre 4 mila euro. Nel secondo caso, hanno portato via monili il cui valore dev’essere ancora quantificato. I rispettivi padroni di casa, un uomo di 66 anni e una pensionata di 87 anni, hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri che stanno indagano sui casi, opera, forse, della stessa banda.