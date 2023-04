Il Primo Maggio in Friuli.

“Festeggiamo il Primo Maggio celebrando la Costituzione e i suoi principi di grande rilevanza sociale, che vanno preservati e valorizzati, ma soprattutto che vanno messi realmente in pratica, perché sono ancora parzialmente attuati. Primo tra tutti è il principio del lavoro come fondamento della nostra Repubblica. Poi chiediamo risposte concrete al Paese su temi come salari, fisco e pensioni, poiché le azioni del governo purtroppo vanno nella direzione opposta rispetto a quanto necessario e a quanto richiesto da Cgil, Cisl e Uil. Ma anche un impegno deciso dell’esecutivo sulle proposte di reindustrializzazione del sito Wartsila di Trieste”.

Sono queste le parole del segretario generale Uil Friuli Venezia Giulia, Matteo Zorn. In regione, ecco le principali manifestazioni del Primo Maggio “Festa del Lavoro”, organizzate unitariamente da Cgil, Cisl e Uil.

Gli appuntamenti sono.

– a Trieste, alle 9 al Campo San Giacomo; a Muggia, alle 10 ai Giardini d’Europa; ad Aurisina-Nabrežina, alle 9.45 al monumento di Santa Croce;

– a Cervignano del Friuli (Ud), dalle 9.30 in piazza Indipendenza;

– a Pordenone, alle 10.25 in piazza del Municipio;

– a Monfalcone (Go), in piazza della Repubblica dalle ore 9.30, con il comizio di chiusura del segretario nazionale UILM, Rocco Palombella.