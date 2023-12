La generosità dei friulani: in 20 giorni raccolti oltre 114mila euro per i bimbi oncologici

La raccolta fondi Despar ha raccolto 114mila euro per l’associazione Casa di Joy.

Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar, Interspar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, ha consegnato oggi, 14 dicembre, l’assegno di 114.008,74 euro frutto della raccolta fondi a favore dell’associazione “La Casa di Joy”, la realtà benefica con sede a Udine, impegnata nel sostenere bambini affetti da patologie oncologiche e le loro famiglie, provando a regalare attimi di felicità contrastando la solitudine durante e dopo la malattia.

L’importo è stato raccolto grazie al progetto “Un piccolo gesto: Il tuo dono alla comunità”, la ormai consolidata iniziativa natalizia promossa dal marchio dell’Abete. La raccolta fondi si è svolta dal 20 novembre all’11 dicembre in tutti i punti vendita del Friuli-Venezia Giulia registrando grande coinvolgimento da parte della clientela. Infatti, durante il pagamento alla cassa, i clienti hanno avuto l’opportunità di poter arrotondare l’importo della propria spesa e questo gesto di solidarietà si è ripetuto per ben 308.018 volte, donando così direttamente in cassa una cifra complessiva di oltre 114 mila euro.

Tali fondi sono stati destinati a sostenere l’associazione “La Casa di Joy” nella sua opera di realizzazione di un laboratorio e del servizio per la riabilitazione dei bambini con gli strumenti necessari per il recupero funzionale, permettendo loro una vita il più possibile normale.

All’evento di consegna dell’assegno hanno partecipato Riccardo Riccardi, assessore regionale alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità del Friuli Venezia Giulia, Arianna Facchini, assessora alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità, Rita Di Rienzo, presidente dell’Associazione “La Casa di Joy”, Fabrizio Cicero e Tiziana Pituelli, rispettivamente direttore regionale Friuli-Venezia Giulia e responsabile marketing e Ufficio Stampa Friuli-Venezia Giulia di Despar (Aspiag Service).

“Oggi è con grande soddisfazione che accogliamo la notizia della generosa donazione da parte di Despar (Aspiag Service) a favore dell’Associazione ‘La Casa di Joy’ – ha dichiarato Riccardi –. Ringrazio il marchio dell’Abete per essere un esempio di impegno sociale e di responsabilità aziendale. Questo gesto è un’ispirazione per tutti noi e conferma la forza della nostra comunità nel fare la differenza nella vita di coloro che ne hanno più bisogno”.

“La raccolta fondi portata avanti da Despar dimostra chiaramente la forza della solidarietà espressa dai nostri territori – ha dichiarato Facchini –. L’iniziativa ha coinvolto attivamente la clientela nei punti vendita della Regione, contribuendo a rafforzare un legame importante. Desidero esprimere la mia gratitudine a Despar per questo impegno che offre un sostegno ai bambini malati oncologici e alle loro famiglie e alla Casa di Joy per il loro prezioso ed encomiabile lavoro”.

Anche il sindaco Alberto Felice De Toni ha voluto plaudere all’iniziativa: “Si tratta di un ennesimo esempio di come la compartecipazione porti a risultati di successo: essere sempre uniti su temi fondamentali, come il sostegno al prossimo, è una caratteristica della nostra gente e un ottimo auspicio per il futuro. Il Friuli e Udine ci sono sempre“.

“Siamo grati a Despar per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra causa e per il suo impegno nel migliorare la vita dei bambini affetti da patologie oncologiche – ha dichiarato Rita Di Rienzo -. Siamo fiduciosi che questa partnership continuerà a portare beneficio alle famiglie colpite, contribuendo a diffondere momenti di gioia e speranza nel percorso di cura. Insieme, possiamo fare la differenza e costruire un futuro più gioioso per i nostri piccoli guerrieri.”

“Le donazioni, generosamente offerte dai clienti nei nostri negozi, sono la prova di una solidarietà che permea la nostra comunità – è intervenuto Cicero, direttore Friuli-Venezia Giulia di Despar -. Il denaro raccolto supporterà l’importante opera dell’associazione ‘La Casa di Joy’ e auspichiamo che questo contributo possa offrire a questi coraggiosi bambini e alle loro famiglie un’esistenza quanto più serena possibile, nonostante le sfide quotidiane che affrontano ogni giorno. Desidero ringraziare profondamente tutti coloro che hanno preso parte a questa iniziativa, rendendo possibile questo notevole risultato”.

“La generosità dimostrata dai nostri clienti ha reso possibile la raccolta di questo significativo contributo – ha concluso Pituelli – . È un esempio tangibile di quanto si possa realizzare quando la comunità si unisce per una causa nobile. Il nostro impegno nel sostenere le realtà locali e contribuire al benessere delle comunità in cui operiamo rimane una priorità fondamentale. Continueremo a cercare modi innovativi per fare la differenza e ispirare positività nella nostra regione”.