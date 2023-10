Torna il raduno di auto d’epoca “Colori d’Autunno”.

Si rinnova domenica 15 ottobre il tradizionale raduno di auto d’epoca “Colori d’autunno” che chiude l’attività annuale del Club friulano veicoli d’epoca (Cfve) presieduto dall’inossidabile Italo Zompicchiatti.

Una trentina di vetture d’altri tempi si ritroveranno presso la sede del Club in viale Tricesimo alle ore 9 per poi procedere alla volta della Carnia, destinazione il museo orologeria di Pesariis. Dopo un primo riordino a Stazione Carnia, il variopinto e affascinate corteo di “vecchie signore” transiterà per Ovaro e Prato Carnico. Qui, nella frazione di Pesariis, gli equipaggi (60 persone circa) visiteranno il museo dell’arte orologiaria che in questa zona affonda le sue radici nella seconda metà del XVII secolo.

Oltre ai reperti di questa attività artigiana di precisione, i visitatori avranno la possibilità di ammirare il palazzo che ospita il museo, di origine patriarcale, che fu residenza dei Gismani, funzionari che sovrintendevano alle attività doganali ai tempi del dominio della Repubblica di Venezia. Negli anni ’70 il Comune di Prato Carnico lo acquistò e dopo un sapiente lavoro di restauro venne restituito all’originario aspetto. I partecipanti al raduno, dopo il pranzo convivale, faranno ritorno a Udine percorrendo le strade delle vallate carniche nel suggestivo panorama autunnale.