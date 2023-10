Cane bloccato da 4 giorni in una forra, salvato con l’elicottero

Il salvataggio.

Nella mattina di oggi, 15 ottobre 2023, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo (UD), che ha al suo interno ha un nutrito numero di tecnici SAF (Speleo Alpino Fluviale), è intervenuta alle 7:30 circa in una zona impervia nel comune di Arta Terme per il recupero di un cane da caccia bloccato da quattro giorni all’interno di una forra sul versante sud del Monte Lander.

La squadra, dopo aver raggiunto coi mezzi fuoristrada il bivacco del monte omonimo, ha proseguito a piedi verso la cima per circa 300 metri di dislivello, poi si è calata all’interno del canyon nella zona dei torrioni Lander per circa 200 metri attrezzando la parete con corde fisse per effettuare una calata di circa 60 metri fino a raggiungere Blitz, il cane segugio bloccato su un terrazzino fra due salti rocciosi. Nei giorni precedenti i proprietari dell’animale lo avevano cercato, ma dopo averlo individuato con l’aiuto di un drone hanno giustamente desistito a causa della pericolosità del terreno particolarmente impervio e franoso.

L’animale e stato raggiunto dopo 4 giorni disidratato ma in buone condizioni. al momento del recupero le condizioni meteo stavano peggiorando e un grosso fronte temporalesco si avvicinava alla zona dei sccorsi. Valutato il tempo necessario al recupero in salita dell’animale e del personale, considerato di trovarsi in un luogo potenzialmente soggetto a scorrimenti idrici importanti in breve tempo, i soccorritori hanno valutato di far intervenire Drago, l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia che si trovava in zona per delle esercitazioni.

In pochi minuti il velivolo ha raggiunto il punto delle operazioni, i tecnici SAF hanno posizionato l’animale in speciali imbragature e utilizzando il verricello parte della squadra e cane è stata issata a bordo dell’elicottero. Dopo alcuni minuti di volo Drago ha raggiunto il bivacco Lander dove erano in attesa i proprietari del cane che hanno potuto riabbracciare Blitz sano e salvo ,nel frattempo gli altri componenti della squadra VV.F. utilizzava le corde fisse per risalire le pareti ed uscire dal canyon, l’intervento si è concluso attorno alle 14.