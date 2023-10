Un nuovo asilo per Palmanova, al via i lavori: ecco come sarà

Al via i lavori per il nuovo asilo di Palmanova.

Da lunedì 16 ottobre partiranno i lavori del nuovo Polo per l’Infanzia Regina Margherita negli spazi di Piazza XX settembre a Palmanova. Grazie a 3,8 milioni di contributo PNRR ricevuti a dicembre 2022, il Comune di Palmanova già ha realizzato e approvato il progetto definitivo-esecutivo e ora cantierato i lavori di realizzazione di un nuovo polo.

Una nuova struttura che comprenderà un nido da 40 posti (con l’integrazione della nuova sezione lattanti) e una scuola dell’infanzia per tre sezioni. Complessivamente più di 1.000 metri quadrati di spazio per i bambini e un grande spazio verde di oltre 2.000 mq completamente interno alla struttura, in un contesto protetto dalla vista e dalla viabilità. Il Polo sorgerà infatti in Piazza XX Settembre, in un’area centrale della città, circondato da un polmone verde e da un parco giochi.

L’area di sosta camper, attualmente prevista in Piazza XX settembre, si sposterà temporaneamente nell’area verde di via Vallaresso, appena dentro Porta Cividale. È previsto un divieto di sosta da lunedì 16 dicembre, fino alla fine dei lavori, sia nella stessa Piazza XX settembre che su via Pasqualigo, nel tratto compreso tra Contrada XX Settembre e il civico numero 29 incluso (solo lato area di sosta camper) e Contrada XX Settembre, nel tratto compreso tra via Pasqualigo e via Molin (stalli a spina, lato area di sosta per camper).

“Questa Amministrazione Comunale in 10 mesi sta riuscendo a cantierare la costruzione di nuovo polo scolastico. Una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze imposte dal PNRR, di cui ringrazio davvero gli uffici per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo. Palmanova è uno dei pochi comuni che sta riuscendo a rispettare queste scadenze. Questa struttura riqualificherà un’ampia piazza cittadina, rendendola moderna, verde e vivibile”, commenta il Sindaco Giuseppe Tellini.

Il complesso scolastico verrà realizzato con tecnologie all’avanguardia, con un altissimo grado di efficienza energetica, una particolare attenzione agli impianti di riscaldamento e depurazione dell’aria, un’accurata scelta di materiali e una concezione degli spazi interni che rispecchi le esigenze delle varie fasce d’età. Una struttura accogliente e versatile, con pareti scorrevoli che permettano di modulare gli spazi a seconda delle esigenze delle maestre e dei bambini, con grandi vetrate e sale polivalenti, una cucina all’avanguardia, saloni per i giochi, sale nanna, uffici, servizi e lavanderia, aree ricreative e un anfiteatro nel parco.

Un’operazione che avrà anche una grande valenza urbanistica in quanto andrà a completare il quarto della piazzetta di Sestriere della viabilità secentesca veneziana, ridando all’area la configurazione originale.

L’area, di proprietà comunale e indicata nel Piano Regolatore Comunale come idonea per i servizi scolastici, sorge infatti accanto al Parco Giochi della casa dell’Acqua di 4.000 mq, in un contesto che vedrà un forte sviluppo di servizi grazie anche alla nuova stazione del Trasporto Pubblico Locale, la riqualificazione del percorso ciclo-pedonale della strada delle Milizie e la valorizzazione della ex caserma Filzi e della Torre Piezometrica. Un ulteriore elemento di pregio dell’area sarà la disponibilità di posti auto per accogliere i genitori che usufruiranno di questa nuova struttura.