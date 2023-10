Tre furti nel fine settimana in Friuli.

Raffica di furti nelle case del Friuli nel fine settimana appena trascorso: i ladri, infatti, hanno preso di mira tre abitazioni private rispettivamente a Buttrio, a Tarcento e a Pavia di Udine, portando via soldi, orologi e gioielli per danni complessivi di decine di migliaia di euro.

Un uomo di 46 anni residente a Buttrio ha denunciato ai carabinieri di Manzano che il 27 ottobre, ignoti sono entrati all’interno di un appartamento al primo piano di un condominio, dopo aver forzato la finestra. Hanno portato via monili in oro e 150 euro in contanti.

Il secondo caso è stato registrato a Tarcento dove un 64enne, pensionato, si è rivolto alla locale stazione dei carabinieri denunciando che, sempre il 27 ottobre, nel pomeriggio, qualcuno si è introdotto a casa sua dopo aver forzato la porta d’ingresso, portando via monili, orologi e contanti per circa 15mila euro.

Un terzo episodio è stato denunciato all’Arma di Pavia di Udine da un 47enne residente a Lumignacco: i malviventi sono entrati a casa sua, sempre forzando la finestra (del soggiorno) il 28 ottobre; sono riusciti a rubare un borsello con 12mila euro in contanti all’interno e monili in oro.