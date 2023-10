Incidente a Lestizza.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, sulla provinciale 10 a Lestizza, nei pressi dell’incrocio con la ex provinciale 95, la Ferrata: in un tratto in semicurva, un autoarticolato di una ditta di Perugia, che trasportava granaglie, si è cappottato su un fianco.

Tutto il carico di mais che portava è andato perso sulla strada, che è stata quindi bloccata. Il conducente del camion è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di Codroipo, l’elisoccorso, due squadre dei vigili del fuoco di Codroipo e l’autogru del Comando di Udine. I vigili del fuoco sono stati impegnati per rimuovere il rimorchio danneggiato e il mais dalla carreggiata. Presenti anche i carabinieri di Latisana e la Protezione Civile.

A causa dell’incidente si sono registrati disagi al traffico dato che la strada è rimasta chiusa fino alla completa rimozione del mezzo incidentato e delle granaglie trasportate dall’autoarticolato che si sono riversate sulla sede stradale e il completo ripristino delle condizioni di sicurezza.