Incentivi per le assunzioni di giovani e donne in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia punta a superare il gap di genere e quello generazione sul mercato del lavoro: la Regione, infatti, ha modificato il regolamento sugli incentivi alle assunzioni a tempo determinato, aggiungendo due categorie, i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni disoccupati e le donne, disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi.

A illustrare le novità è stata oggi l’assessore regionale al Lavoro e Formazione Alessia Rosolen. “Tutti gli incentivi già stabiliti rimangono in vigore – ha spiegato -; a essi si aggiungono le nuove categorie dei giovani e delle donne secondo un requisito fondamentale: il contratto a tempo determinato, per ricevere il contributo regionale, non deve essere inferiore ai 12 mesi“.

“La ricognizione sui dati del mercato del lavoro che abbiamo condotto – ha rilevato Rosolen – mostra che la media dei contratti a tempo determinato in Friuli Venezia Giulia è di 4 mesi, con contratti anche di 2 mesi che riguardano soprattutto giovani e donne. Le nuove misure presentate oggi puntano pertanto a contrastare una flessibilità che diventa precarietà, con conseguenze negative evidenti sulla vita delle persone e sulla costruzione delle famiglie, e quindi sulla demografia, e che incidono sull’efficacia delle acquisizioni professionali di chi presta il proprio servizio per un periodo troppo breve”.

Come funzionano i nuovi incentivi.

Più in dettaglio, con il nuovo regolamento in vigore da questo mese, gli incentivi per assunzioni a tempo determinato, i quali riguardano anche gli over 60 disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi, assegnano ai datori di lavoro un contributo base di 2.500 euro, cui si possono aggiungere altri 2.500 euro per il nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un

figlio minore d’età.

Quanto alle assunzioni a tempo indeterminato, l’importo dell’incentivo è di 5.000 euro per le

donne disoccupate da 4 mesi, le persone disoccupate da 12 mesi, i disoccupati da 6 mesi i quali abbiano attivato il percorso Gol e per i giovani tra i 18 e 35 anni disoccupati da 4 mesi.

Tutte queste categorie possono beneficiare di maggiorazioni tra loro cumulabili: 2.000 euro nel caso di donna con figlio under 5; 2.000 euro sulla misura di welfare aziendale in presenza di donna con figlio under 5; e 2.500 euro nel caso di nucleo monoparentale (ovvero con un solo genitore) con un figlio minore.

Una quinta categoria la cui assunzione a tempo indeterminato viene agevolata dalla Regione è data dalle persone a rischio di disoccupazione, per le quali l’incentivo ad assumere è pari a 7.000 euro con maggiorazione identiche alle altre quattro categorie. Le modifiche regolamentari saranno illustrate alle parti datoriali e, in generale, alle imprese in due incontri in programma il 23 gennaio a Trieste e il 24 gennaio a Udine.