Arrestato un 47enne per due furti in Friuli.

Un uomo è stato arrestato perché sospettato di far parte della banda che aveva messo a segno due colpi in altrettante abitazioni del Friuli mentre il complice è ancora ricercato.

I Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana (UD), all’esito di articolata attività d’indagine finalizzata a contrastare i reati contro il patrimonio e coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, hanno infatti fermato un cittadino serbo di 47 anni, attualmente detenuto, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Udine.

L’uomo è ritenuto responsabile, unitamente a un connazionale attualmente ricercato, di furti commessi nell’agosto 2021 a Mortegliano, dove erano stati rubati da un’abitazione monili d’oro per un valore stimato di 3.000 euro, e nel giugno 2022 a Gonars, sempre in una casa, che aveva fruttato oltre 5.000 euro in contanti e monili d’oro, nonché della ricettazione di targhe rubate e apposte, per eludere i controlli, sulle autovetture utilizzate dal sodalizio per compiere i furti.