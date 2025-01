Stars Cooking – Young Challenge: in Friuli l’evento che valorizza i giovani chef

Torna la terza edizione di Stars Cooking – Young Challenge.

Lunedì 3 febbraio 2025, il “Center of Excellence” di Electrolux Professional a Pordenone diventerà il palcoscenico della terza edizione di “Stars Cooking – Young Challenge”, un evento ideato dal giornalista, conduttore TV e gastronomo Fabrizio Nonis, noto anche come El Bekér. Un appuntamento che si propone di dare voce e visibilità ai giovani Chef emergenti, promuovendo innovazione, sostenibilità e il futuro della gastronomia.

Cinque giovani chef e 5 mentori.

L’evento vedrà protagonisti cinque giovani Chef e SousChef di fama nazionale e internazionale, insieme a uno Chef del Center of Excellence di Electrolux Professional. Il tema chiave di questa edizione, “DON’T WASTE (FOOD) DON’T LOSE (TIME)”, mette al centro il valore della sostenibilità e della gestione ottimale delle risorse, due concetti fondamentali per il futuro della ristorazione.

Accanto ai giovani talenti, saranno presenti cinque Mentori esperti nel settore della ristorazione e del management, pronti a condividere la loro esperienza e a sostenere la crescita delle nuove generazioni di Chef.

Un evento per unire innovazione e tradizione.

La giornata non sarà solo un’esposizione di idee e progetti, ma un vero e proprio percorso formativo in cui i partecipanti potranno apprendere e confrontarsi su temi di cruciale importanza, come l’Innovazione e avanguardia nel mondo della ristorazione, la Sostenibilità ed etica nella selezione delle materie prime, la Tradizione e valorizzazione del territorio e la Multietnicità e contaminazione culturale in cucina.

Ogni giovane Chef avrà l’opportunità di esporre la propria Lectio Magistralis, presentando la propria filosofia e visione del futuro gastronomico. A supporto delle loro idee, ciascuno realizzerà un piatto demo, che il pubblico potrà assaporare per comprendere al meglio i concetti esposti.

L’innovazione tecnologica in cucina

Un focus particolare verrà dedicato all’evoluzione tecnologica nella ristorazione, grazie all’intervento dello Chef Paolo Pettenuzzo dell’Electrolux Professional Chef Academy. Durante il suo intervento, illustrerà le più recenti innovazioni nelle apparecchiature da cucina, evidenziando i vantaggi di strumenti sempre più avanzati e sostenibili.

Un’opportunità unica per il settore Ho.Re.Ca.

L’evento sarà riservato ai professionisti del settore ristorativo e Ho.Re.Ca., offrirà un’occasione imperdibile per entrare in contatto con il futuro della cucina e le sue nuove promesse.

L’obiettivo di “STARS COOKING – YOUNG CHALLENGE” è chiaro: dare spazio ai giovani talenti che oggi operano dietro le quinte delle grandi cucine stellate Michelin, ma che domani saranno i protagonisti della scena gastronomica italiana e internazionale. Un’occasione imperdibile per chiunque voglia scoprire le nuove frontiere della cucina, nel segno della sostenibilità, dell’innovazione e della valorizzazione del talento giovanile.

Il programma.