I giovani oncologi del Friuli Venezia Giulia vincono gli Aiom Games

Sono stati i giovani oncologi del Friuli Venezia Giulia ad aggiudicarsi gli Aiom Games, gara nazionale a squadre.

La rappresentativa dei giovani oncologi del Friuli Venezia Giulia ha vinto le finali nazionali degli Aiom Games che si sono svolte a Roma lo scorso 28 e 29 marzo. Nella squadra che ha conquistato il primo posto due oncologhe dell’ospedale Maggiore di Trieste: Claudia Noto e Giulia Santanelli, entrambe in forze alla SC di Oncologia diretta da Alessandra Guglielmi.

Gli Aiom Games sono una prestigiosa competizione scientifica organizzata dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica, riservata a giovani oncologi sotto i 35 anni, quest’anno alla prima edizione.

Alle finali nazionali si sono affrontate le rappresentative regionali che si erano classificate ai primi tre posti nei rispettivi gironi di semifinale disputate nei mesi scorsi: il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e le Marche per il centro-nord, la Puglia, la Calabria e la Sicilia per il centro-sud.

Nella prima giornata, venerdì 28 marzo, le squadre si sono sfidate in una serie di quiz a domanda e risposta su vari temi di oncologia. Al termine della giornata sono state eliminate la Calabria e Puglia. Le quattro rappresentative rimaste in gara si sono quindi affrontate la mattina del giorno successivo, sabato 29, in una prova pratica di presentazione scientifica su un tema estratto a sorte, diverso per ciascuna regione: a cedere il passo questa volta la Sicilia, terza classificata, e le Marche.

La finale tra Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

Uniche rimaste in gara, le squadre del Friuli Venezia Giulia, prima nella classifica parziale, e della Lombardia si sono quindi affrontate sabato pomeriggio nella finalissima: un serrato gioco di role playing in cui attori professionisti simulavano situazioni cliniche complesse che i giovani oncologi dovevano dimostrare di saper gestire e risolvere. A prevalere anche in questa prova le ragazze e i ragazzi della nostra regione, proclamati poco dopo vincitori dal presidente nazionale Aiom Francesco Perrone.

Grandissima la soddisfazione alla fine delle prove per la squadra del Friuli Venezia Giulia, coordinata dal dottor Giacomo Pelizzari di Udine, che oltre alle due oncologhe di Asugi Noto e Santanelli schierava la Linda Cucciniello del Cro di Aviano, e Marco de Scordilli (Cro), Jacopo Costa e Diego Zara (Udine).