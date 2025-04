Alzabandiera a Udine, comincia la Fieste de Patrie dal Friûl

Udine, con l’alzabandiera partono gli eventi per la Fieste de Patrie dal Friûl.

Con l’alzabandiera in piazza la città di Udine ha dato il via questa mattina, giovedì 3 aprile, al lungo mese di eventi organizzati per la 48esima edizione della Fieste de Patrie dal Friûl. Oltre alle autorità in piazza della Libertà sono intervenuti i bimbi di due classi seconda e terza della scuola primaria Garzoni di via Ronchi.

Nel pomeriggio di oggi, 3 aprile, dalle ore 15 fino alle 18, sono programmate visite guidate alla torre di Porta Aquileia a cura del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli storici del Friuli Venezia Giulia, la prima delle quali alle ore 15 sarà effettuata in lingua friulana. Alle ore 16 il Museo del Duomo organizza invece, in collaborazione con il Comune, una visita guidata ai simboli della friulanità conservati nel Museo, con la partecipazione della conservatrice Maria Beatrice Bertone. Entrambe le visite sono gratuite, ma la visita a Porta Aquileia ha un numero limitato di posti per ogni turno e la prenotazione è obbligatoria scrivendo alla e-mail info@consorziocastelli.it o telefonando ai numeri 0432 288588 e 3286693865.