Premio Friul-Etica: ecco chi sono i vincitori

La cerimonia del premio il 3 febbraio a Udine.

Lunedì 3 febbraio, alle ore 11.30, nella sala riunioni del PalaBenedetti di via Marangoni a Udine, si terrà la cerimonia di assegnazione del premio “Friul-Etica 2024”, riconoscimento promosso dall’associazione culturale Friul-Etica, che ogni anno premia personalità distintesi per il loro impegno nel promuovere i valori dell’etica e del fair play in diversi ambiti della società.

Per l’edizione 2024, i premiati saranno: Sante Chiarcosso, Enzo Barazza, insignito alla memoria, Giulia Rizzi e Iris Ikangi. Alla cerimonia saranno presenti le autorità comunali udinesi mentre i riconoscimenti saranno consegnati da Flavio Pressacco, Paolo Molinaro, Alessandro Grassi e Daniele Damele. L’evento sarà un’occasione per riflettere sull’importanza dell’etica nelle diverse sfere della società e per valorizzare chi, con il proprio operato, ne è testimone concreto.