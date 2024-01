Partigiana e “Angelo di Churchill”, la storia di Paola del Din in un libro

Partigiana antifascista ma non solo: Paola Del Din è stata stata un vero e proprio agente segreto, uno degli “Angeli italiani di Churchill”, come rivela il recente libro dello storico Bernard O’Connor, “Churchill’s Italian Angels”. Il racconto dettagliato di Del Din emerge dai file recentemente declassificati dai National Archives inglesi.

La storia di Paola Del Din è un intricato intreccio di patriottismo, lotta partigiana e attività segreta sotto gli auspici del Special Operation Executive (SOE), agente segreto britannico che operava su mandato di Winston Churchill nei territori occupati durante la Seconda Guerra Mondiale. Nicoletta Maggi, studiosa del SOE e co-autrice del libro sull’Operazione Etna insieme a O’Connor, offre una prospettiva approfondita sulla figura di Del Din. Dopo aver perso il fratello Renato, ufficiale degli Alpini, in un attacco nazista, Paola prese il nome di battaglia ‘Renata’ in suo onore e si unì alla brigata partigiana Osoppo in Friuli Venezia Giulia. La sua vicinanza agli alleati crebbe quando entrò in contatto con loro a Monopoli, chiedendo di essere addestrata.

“Seguì corsi di sabotaggio e fece 11 lanci con il paracadute, diventando la prima donna italiana a compiere tale impresa“, afferma Maggi, sottolineando l’eccezionalità delle imprese di Del Din. Il suo coraggio e la sua abilità nell’operare nell’ombra come agente segreta dimostrano il suo contributo significativo alla lotta antifascista e alle operazioni segrete alleate.

Paola Del Din ha compiuto 100 anni lo scorso agosto, un traguardo celebrato dal presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Crosetto. La sua scelta di definirsi ‘patriota’ è stata elogiata come un segno di coerenza e determinazione. Del Din è una delle 24 donne coraggiose e antifasciste commemorate nel libro di O’Connor, un tributo a chi si dedicò all’ardua causa della Resistenza. Tra di loro c’erano studentesse, impiegate d’ufficio, casalinghe, negozianti, insegnanti e anche una scrittrice di romanzi, Fausta Cialente.