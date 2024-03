Strisce sonore sulle strade del Friuli.

Una segnaletica orizzontale che aumenta la sicurezza di chi guida, perché “avverte” che si sta facendo una manovra sbagliata: Friuli Venezia Giulia Strade, infatti, ha posato delle strisce sonore (nello specifico nella linea doppia a centro carreggiata) su alcune strade della nostra regione ad alto traffico.

Tali interventi sono stati realizzati su strade extraurbane a scorrimento veloce a quattro corsie non separate da guardrail e nello specifico, per ora, lungo la strada regionale 354 di Lignano, sulla 676 Tangenziale di Udine e sulla statale 13 Pontebbana. In futuro, la nuova segnaletica sarà anche sulla regione 177 Cimpello-Sequals.

Le strisce, quando ci si passa sopra con l’auto, producono un effetto sonoro e una vibrazione del veicolo e quindi questa soluzione è in grado di prevenire manovre azzardate causate da distrazione o colpi di sonno che possono provocare l’invasione della corsia opposta, soprattutto nelle ore notturne e in caso di nebbia.